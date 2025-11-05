Неравенство волнует не всех

Страна—председатель «Группы двадцати», Южная Африка, определила главную тему саммита G20, который пройдет 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, основными вопросами станут неравенство в мире и пути его преодоления. Программным документом организаторы называют доклад лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица, изучившего проблемы разрыва между государствами Глобального Юга и странами «золотого миллиарда». Однако значение форума снижает неучастие в нем президента Трампа и западных лидеров, политика которых, как считают эксперты, усиливает мировое неравенство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Тему саммита G20 в Йоханнесбурге 4 ноября обнародовал его председатель, президент ЮАР Сирил Рамафоса, принявший участие в церемонии презентации доклада о глобальном неравенстве. Это фундаментальное исследование специально для лидеров «двадцатки» подготовила группа экспертов с мировым именем во главе с лауреатом Нобелевской премии по экономике, профессором Джозефом Стиглицем.

«Неравенство подрывает надежды огромного числа людей на лучшую жизнь. Оно усиливает разрыв между бедными странами Глобального Юга и государствами с высоким уровнем доходов населения»,— напомнил о реалиях современного мира президент Рамафоса. Катализаторами процесса углубления глобального неравенства он назвал рост цен на продовольствие и энергоносители, торговые войны и увеличение долгового бремени государств Глобального Юга. «Все это усугубляет растущий разрыв между богатыми и остальным миром, подрывая прогресс и динамику экономического развития»,— отметил президент ЮАР.

Нарисовав столь мрачную картину, лидер Южно-Африканской Республики, впрочем, призвал увидеть свет в конце тоннеля, который, по его словам, откроется мировому сообществу совсем скоро — на саммите G20 в Йоханнесбурге.

«Для меня большая честь и радость получить этот основополагающий доклад о глобальном неравенстве. Это первый случай, когда доклад такого рода по вопросу, столь фундаментальному для глобальной стабильности и прогресса человечества, представлен для рассмотрения “Группой двадцати”. Теперь у нас есть четкий план действий, которые мы можем предпринять как правительства, общества и мировое сообщество для сокращения неравенства»,— вещал Рамапоса.

Ранее в октябре, в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран «двадцатки», председательствующая в G20 ЮАР призвала в рамках решения проблемы неравенства активизировать усилия по решению проблемы задолженности стран Глобального Юга.

Как заявил шерпа ЮАР в G20 Дункан Питерс, ЮАР как председатель G20 добивается принятия на саммите в Йоханнесбурге соглашения о сокращении долгового бремени стран Глобального Юга за счет снижения для них процентных ставок по кредитам, предоставляемым международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк.

Еще одной актуальной проблемой в Йоханнесбурге станет обсуждение вопросов добычи, переработки, продаж и использования в современной экономике критически важных минералов. «Мировой спрос на критические важные минералы переживает мощный рост. Одним из основных вопросов на саммите в Йоханнесбурге станет согласование механизма по использованию критически важных минералов, начиная от их добычи и до производства конечной продукции. Наша задача состоит в том, чтобы страны Глобального Юга, где ведется добыча этих минералов, получали от них более значительную отдачу»,— сообщил сушерпа ЮАР в G20 Холиса Мабхонго.

Напомним, что на Африку, где находится значительная часть беднейших стран Глобального Юга, приходится до 30% общемировых запасов критически важных минералов.

Впрочем, несмотря на все попытки организаторов форума G20 в Йоханнесбурге развернуть «Группу двадцати» к решению острейших проблем глобального развития, их обсуждение пройдет при «полупустых трибунах».

Так, президент США Дональд Трамп, к которому в 2026 году перейдет председательство в G20, участвовать в саммите «двадцатки» в этом году не намерен (американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс).

Между тем, по мнению многих экспертов, именно политика Трампа, сделавшего ставку на торговые войны и усиление давления на партнеров для реализации задачи «возвращения величия Америки», способствует росту глобального неравенства.

«Да, говорили, что президент Трамп не приедет. Но даже если он не будет присутствовать, саммит G20 все равно состоится»,— заявил в конце октября президент Рамафоса, пытаясь не выказывать разочарования решением Трампа не ехать в Йоханнесбург. «Мы проделали колоссальную работу на всех 130 подготовительных встречах, и сейчас вырисовывается консенсус. Как это часто бывает, окончательный текст декларации будет утвержден самими лидерами, когда они соберутся на саммит, мы надеемся, что к тому моменту будет достигнут либо полный, либо достаточный консенсус»,— добавил Рамафоса.

Российскую делегацию в Йоханнесбурге по распоряжению президента Путина возглавит заместитель руководителя его администрации Максим Орешкин.

Помимо президентов Трампа и Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, саммит G20 в ЮАР пропустят и первые лица ведущих западных экономик.

В свою очередь, одними из первых о своей готовности поддержать дискуссию о глобальном неравенстве объявили премьер-министр Индии Нарендра Моди, который ранее активно поднимал эту тему и на других международных форумах, и президент Индонезии Прабово Субианто. Кроме того, на саммите G20 в ЮАР Глобальный Юг от азиатского континента представят лидеры Малайзии и Вьетнама (напомним, что Вьетнам не входит в «Группу двадцати»).

Таким образом, форум «двадцатки» этого года в Йоханнесбурге во многом станет встречей лидеров Глобального Юга, которые поговорят друг с другом о наболевшем.

Еще одной отличительной чертой саммита G20 в ЮАР станет отсутствие в его повестке темы украинского кризиса, которую США и их западные союзники навязывали «двадцатке» после начала СВО, в период правления президента Байдена.

Отвечая на вопрос о приглашении Украины на саммит G20, президент Рамафоса дипломатично заметил, что ее участие в форуме оказалось невозможным, поскольку в Йоханнесбурге будет и так представлено большое количество европейских стран.

Таким образом, признав Украину частью Европы, южноафриканский лидер при этом оставил ее за порогом Йоханнесбурга. «Поскольку Европа будет представлена очень широко, мы не смогли направить приглашения абсолютно всем желающим участвовать в саммите. Поэтому даже те страны, чье присутствие нам бы хотелось видеть, не смогут приехать. Таких государств немало. Пространство и возможности для выступлений ограниченны»,— пояснил Сирил Рамафоса.

Сергей Строкань