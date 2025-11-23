Вооруженные силы РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 и 140 БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 и 140 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российская армия нанесла поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Силы противовоздушной обороны ВС РФ также сбили управляемую авиационную бомбу и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, сообщили в ведомстве.

За сутки ВС России заняли село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР), а также населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области Украины.