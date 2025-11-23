Вооруженные силы России отразили семь атак украинской армии в селе Гришино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Отражены семь атак 425-го штурмового полка, 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ»,— сообщили в ведомстве. В ходе боев российская армия уничтожила бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля «Казак».

Подразделения российской группировки войск «Восток» за прошедшие сутки заняли населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области Украины. Подразделения «Южной» группировки заняли село Петровское в ДНР, следует из отчета Минобороны.