В уборке снега в Екатеринбурге участвовали более 100 машин и 230 рабочих

В уборке снега после снегопада в Екатеринбурге задействовали более 100 единиц техники и 230 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На улицы вышли 49 уборочных машин и 59 тракторов. Чтобы дороги не были скользкими, использовали 109 тонн ПГМ (противогололедных материалов).

Снег в Екатеринбурге выпал 22 ноября. Осадки должны прекратиться днем 23 ноября. К 24 ноября ожидается похолодание до 0...-2 градусов.

После снегопада в аэропорту Кольцово массово задержали вылеты рейсов вплоть до 6 часов. В ГИБДД предупредили об опасности и попросили соблюдать оптимальную скорость и большую дистанцию.

Анна Капустина