В Кольцово массово задержали рейсы после снегопада

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на фоне снегопада массово задержали вылеты, следует из онлайн-табло. Самое длительное ожидание составило 6 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Заметные задержки рейсов начались с 10 утра 22 ноября. В частности, были отложены полеты в Санкт-Петербург, Ташкент, Москву, Краснодар, Ноябрьск, Тобольск, Новосибирск и другие города.

Задержка самолета в Хургаду (Египет) авиакомпании AlMasria Universal Airlines составила почти шесть часов: вместо 7:50 он вылетел в 13:40. Столько же пришлось ждать пассажирам рейса Red Wings в Саратов — вылет перенесли с 9:30 на 15:40.

Осадки продлятся в Свердловской области до 23 ноября. На севере региона они могут прекратиться уже ночью, на юге ожидаются до середины следующего дня. Температура 23 ноября в Екатеринбурге составит +2...+4 градуса.

Анна Капустина