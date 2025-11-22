В Екатеринбурге снег прекратится к утру 23 ноября

В Екатеринбурге выпал снег. Как следует из прогноза уральского Гидрометцентра, на севере Свердловской области осадки прекратятся к ночи 23 ноября, на юге могут продлиться вплоть до дня 23 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Снегопады начались на западе области уже в первой половине дня 22 ноября, до вечера распространятся на восточные районы и с большой вероятностью на юге области сменятся осадками (снег, дождь). Вероятны гололед, гололедица»,— указано в прогнозе.

На севере региона может быть кратковременная несильная оттепель. В понедельник ожидается погода без существенных осадков, на дорогах прогнозируют голодедицу.

22 ноября днем, по данным Гидрометцентра, ожидается погода +3...+5 градусов. 23 ноября температура опустится до +2...+4 градусов, а к 24 ноября — 0...-2 градусов. Прогнозируют южный и юго-западный ветер силой 3-9 м/с.

Анна Капустина