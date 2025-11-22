В свердловской ГИБДД предупредили об опасности на дорогах из-за снегопада

В Госавтоинспекции Свердлвоской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за выпавшего снега. Водителей призвали к предельной осторожности.

«На территории региона отмечается интенсивный снегопад. Такие погодные условия создают потенциальную опасность ухудшения видимости и образования гололедицы на дорожном покрытии»,— говорится в сообщении.

ГИБДД рекомендует водителям выбирать небольшую скорость движения и соблюдать повышенную дистанцию. Пешеходам тоже следует быть аккуратными, особенно внимательными быть при переходе проезжей части.

Экипажи ДПС перевели в усиленный режим работы. В случае внештатной ситуации на дороге Госавтоинспекция рекомендует обратиться к сотрудникам службы.

Осадки в Екатеринбурге ожидаются до утра 23 ноября, на севере области они могут продлиться до середины воскресенья. 22 ноября днем, по данным Гидрометцентра, ожидается погода +3...+5 градусов. 23 ноября температура опустится до +2...+4 градусов, а к 24 ноября — 0...-2 градусов. Прогнозируют южный и юго-западный ветер силой 3-9 м/с.

Анна Капустина