Присяжные оправдали жителя Ростова по делу о покушении на убийство застройщиков

В Советском районном суде Ростова-на-Дону коллегия присяжных оправдала местного жителя Николая Богданова по делу об организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Николая Богданова обвиняли в том, что в 2016 году он якобы решил организовать убийство двоих застройщиков в поселке «Царицыно» из-за «предложенной низкой суммы сделки и возникшей неприязни». Для этого он, по версии следствия, дал указание некому знакомому купить оружие и собрать информацию для подготовки убийства, выделив на эти цели 30 тыс. руб. Однако «киллер» передумал принимать участие в убийстве и сообщил о предложении Николая Богданова потенциальным жертвам, после чего все трое обратились в полицию.

Действуя под контролем полицейских, исполнитель заказа дал согласие Николаю Богданову на выполнение задания, за что последний пообещал ему передать земельный участок и 50 тыс. руб. Сотрудники полиции инсценировали похищение и убийство застройщиков. «Жертвы» были сфотографированы лежащими на земле с нанесенным гримом, имитирующим огнестрельные ранения.

После того, как «исполнитель» продемонстрировал фото Николаю Богданову, подозреваемый в организации преступления был задержан. Его дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Присяжные посчитали, что вина подсудимого не доказана.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Мария Иванова