На фестиваль «Мир джаза» в Ростове поступило 100 заявок со всей России

В рамках юбилейного XX Международного конкурса и фестиваля «Мир джаза», проходящего сейчас в Ростове-на-Дону, участники со всех городов России подали 100 заявок. Об этом сообщил художественный руководитель конкурса Адам Терацуян сообщил на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам события.

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза» Художественный руководитель конкурса и фестиваля "Мир джаза" Адам Терацуян

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

По словам господина Терацуяна, стартовал очный этап конкурса, к которому, по результатам отбора, допущены 45 исполнителей. Они будут демонстрировать свое мастерство в восьми номинациях (саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, гитара и ударные), а жюри конкурса — оценивать уровень исполнения. В этом году в жюри конкурса, помимо Адама Терацуяна, вошли народный артист России Игорь Бутман (председатель), народный артист России, композитор Даниил Крамер, саксофонист, композитор и аранжировщик Олег Остапчук, завкафедрой эстрадно-джазовой музыки РГК им. С. В. Рахманинова, гитарист Андрей Бердников и джазовый обозреватель и главный редактор издания «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

Организаторами музыкального форума выступают Ростовский колледж искусств и Фонд Игоря Бутмана, при поддержке Минкульта РФ и министерства культуры Дона. За годы существования конкурса его лауреатами были Олег Аккуратов, Евгений Побожий, Алекс Сипягин, Борис Козлов, Дмитрий и Александр Бриль, Павел Овчинников и др. исполнители, ставшие впоследствии звездами российского и мирового джаза.

«Хотя наш конкурс и является двадцатым, зародился он 35 лет назад в Ростове-на-Дону, благодаря усилиям заслуженного деятеля искусств России Кима Назаретова — основателя джазового образования в Ростове-на-Дону, — объяснил худрук “Мира джаза”. — Традиции, заложенные маэстро не просто живы, они развиваются. И наш конкурс и фестиваль все время подтверждает это. С каждым годом растет количество желающих участвовать в конкурсных прослушиваниях. Речь не только о российских музыкантах, но и молодых джазменах из ближнего и дальнего зарубежья. К сожалению, из-за сложной мировой обстановки, не все могут приехать. Но многие хотят. И в этот раз в конкурсе участвует, например, молодой исполнитель из Китая. Так что, “Мир джаза”, оправдывает статус международного конкурса, который он получил в 2011 году. Тогда же, кстати, наш конкурс стал ежегодным».

Помимо прослушиваний, в рамках фестиваля проходят мастер-классы, творческие встречи, джем-сейшны. Концерты тоже есть, сразу в трех городах региона — Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове. Завершится юбилейный конкурс и фестиваль гала-концертом в Ростовском академическом театре драмы им. Максима Горького: на одной сцене выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и молодые исполнители.

Владимир Андреев