В Рязанской области загорелось предприятие из-за падения обломков БПЛА

Из-за падения обломков беспилотника на территории предприятия в Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

Возгорание на предприятии оперативно ликвидировали, написал губернатор. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб.

За ночь над Рязанской областью силы ПВО уничтожили один беспилотник, всего над регионами России сбиты 75 БПЛА. Три беспилотника на подлете к Москве уничтожили за 23 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Из-за падения БПЛА загорелась Шатурская ГРЭС в Подмосковье. Для обеспечения безопасности приостанавливали работу аэропорты Тамбова, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Нижнего Новгорода.