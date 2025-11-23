Центробанк: В Ростовской области подорожали овощи, яйца и кофе

В октябре 2025 года цены в Ростовской области выросли на 0,56% к предыдущему месяцу. Годовая инфляция составила 8,24%. За месяц сильнее всего выросли цены на продовольственные товары. В частности, заметно подорожали овощи, яйца и кофе. Об этом говорится в материалах регионального отделениях Центрального банка России.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В октябре в Ростовской области поднялись цены на овощи, в особенности помидоры и сладкий перец, в октябре подорожали. Как отмечают в Центробанке, причина в том, что на прилавках появилась тепличная продукция, которая дороже грунтовой из-за более высоких затрат производителей на электроэнергию.

Яйца дорожают из-за того, что птицефабрики перекладывают в стоимость возросшие затраты на корма, ветеринарные препараты, энергоресурсы и упаковку.

Кофе стал дороже из-за повышения цен на мировом рынке, наступившем вследствие сокращения урожая в странах-производителях.

При этом есть категории продуктовых товаров, в которых отмечается снижение цен. Так, заметно подешевел сахар. Это произошло из-за того, что в переработку поступил новый урожай сахарной свеклы, и производители старались продать накопившиеся запасы сахара, снизив цены.

Мария Иванова