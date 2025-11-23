В Ростове к борьбе с незаконным вывозом мусора привлекут волонтеров

Департамент ЖКХ Ростова-на-Дону наладит сотрудничество с волонтерами для борьбы с «серыми возчиками». Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Как сказано в сообщении, в Железнодорожном районе Ростова волонтеры уже проводят совместные рейды с сотрудниками администраций и полиции. В результате их работы «в одной из точек заметно сократилось количество свалок», отметил господин Скрябин.

«Серые возчики» предлагают вывезти мусор за небольшую оплату, но фактически сбрасывают его в ближайшем лесу, в овраге, у обочины дороги и т.п. С марта контроль за несанкционированным вывозом мусора в Ростове-на-Дону был усилен. По данным на конец ноября в городе было составлено 177 протоколов за такую деятельность, общая сумма штрафов назначенных недобросовестным предпринимателям превысила 1 млн руб.

Мария Иванова