Депутат Госдумы Новиков прокомментировал намерение ЕС изменить план Трампа

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал намерение европейских стран изменить четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине как «полное отрицание» американской инициативы.

«Даже такого рода позиции, взятые по отдельности, уже являются покушением на перечеркивание плана Трампа. А в целом в таком виде и контексте — это откровенный протест против тех предложений, которые сформулированы президентом США»,— сказал господин Новиков изданию Lenta.ru.

По информации Bild, европейские союзники Украины намерены скорректировать как минимум четыре из 28 пунктов мирного плана. Речь идет о признании суверенитета России над Крымом, Донецком и Луганском, ограничении численности войск ВСУ, гарантиях безопасности для Украины и использовании замороженных российских активов.

Власти стран ЕС обсуждали мирный план США об урегулировании конфликта на саммите G20. Они публично призвали доработать предложение. Spiegel ранее писал, что представители Евросоюза уже направили в Вашингтон свой вариант мирного соглашения.