Союзники Украины на G20 призвали доработать мирный план Трампа

Европейские страны и другие союзники Украины заявили на саммите G20, что мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта требует доработки. При этом они согласились с тем, что предложение может стать основой для переговоров.

«Первоначальный проект плана из 28 пунктов включает важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что проект представляет собой основу, требующую дополнительной проработки»,— написано в заявлении (цитата по Reuters).

Авторами заявления стали лидеры ЕС, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Нидерландов, Испании, Финляндии, Италии, Японии и Норвегии. Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что мирный план должен гарантировать «безопасность для всех европейцев». Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита сказал журналистам, что «сейчас есть возможность положить конец» конфликту, но «мы все еще далеки от благоприятного для всех исхода».