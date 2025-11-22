Bloomberg: ЕС и Украину шокировала скорость продвижения мирного плана США

Украина и ее союзники шокированы тем, как быстро Белый дом продвигает свой план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Западные страны пытаются отсрочить крайний срок для принятия Украиной соглашений. Сейчас президент США Дональд Трамп установил его на 27 ноября.

По данным агентства, основную работу над «исправлением курса» ведут главы Великобритании, Франции и Германии. Сейчас страны прорабатывают детальный план, который будет служить аналогом американскому. Делегации ЕС, Украины и США могут обсудить его на переговорах в Женеве 23 ноября.

В материале отмечается, что составленное в субботу предложение по урегулированию от стран ЕС — временная мера. Так союзники Украины пытаются выиграть для президента Владимира Зеленского время. Высокопоставленный европейский чиновник сообщил Bloomberg, что отказ президента США от предложений ЕС вполне вероятен.

Сегодня план американского президента из 28 пунктов обсуждали главы стран Евросоюза на саммите G20. Они допустили, что он может лечь в основу урегулирования при условии, что некоторые пункты будут изменены. Дональд Трамп сегодня заявил, что его предложения по мирному соглашению не являются окончательными. При этом он призвал господина Зеленского принять сделку или продолжать «сражаться изо всех небольших сил».

