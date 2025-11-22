Трамп призвал Зеленского принять сделку или бороться изо всех «небольших» сил

Президент Украины Владимир Зеленский может продолжать «сражаться изо всех своих небольших сил», если не примет американский план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Так президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, как будут развиваться события, если господин Зеленский не примет его мирный план. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Сегодня план американского президента из 28 пунктов обсуждали главы стран Евросоюза на саммите G20. Они допустили, что он может лечь в основу урегулирования, при условии, что некоторые пункты будут изменены. Дональд Трамп сегодня заявил, что его предложения по мирному соглашению не являются окончательными.

Делегации Украины, США и ЕС встретятся в Женеве 23 ноября для переговоров по мирному соглашению. Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвонился с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и предварительно обсудил главный вопрос встречи, сообщает Sky News. 24 ноября, в Анголе состоится экстренный саммит ЕС, куда председатель Евросовета Антониу о пригласил руководителей всех 27 стран объединения.

О том, что включает в себя «план Трампа» по урегулированию на Украине, — в материале «Ъ».