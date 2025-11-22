Sky News: Стармер обсудил с Трампом мирный план по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвонился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план по украинскому конфликту. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии главы британского правительства.

Кир Стармер и Дональд Трамп договорились, что на завтрашней встрече делегаций в Женеве их команды будут совместно работать над мирным планом из 28 пунктов.

Британский премьер также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Sky News. В Telegram-канале украинский президент написал о состоявшемся разговоре, во время которого он обсудил с господином Стармером «много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса».

Сегодня Кир Стармер подтвердил, что делегации Украины, стран Евросоюза и США встретятся в Женеве 23 ноября, чтобы обсудить положения плана по мирному урегулированию. На сегодняшнем cаммите G20 главы некоторых стран ЕС обсудили предложенное господином Трампом соглашение и пришли к выводу, что оно может служить основой для урегулирования. Однако европейские лидеры заявили, что некоторые пункты плана необходимо изменить.

Дональд Трамп заявил журналистам, что его предложения по миру на Украине не являются «окончательным предложением». При этом он призвал господина Зеленского принять сделку или продолжать «сражаться изо всех небольших сил».

О том, что включает в себя «план Трампа» по урегулированию на Украине, — в материале «Ъ».