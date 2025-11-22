Наставник «Локомотива» о поражении от «Амура»: мы выкопали себе яму

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли причиной поражения от хабаровского «Амура» назвал большое количество ошибок в своей зоне. Свою оценку матча он дал в ходе пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» пропустил шесть шайб, а ответил — четырьмя. Наставник ярославской команды поздравил «Амур» с победой и назвал причины поражения.

«Мы выкопали себе глубокую яму в первом периоде. Последние пару игр нанесли по 100 бросков в сторону ворот соперника, то есть проблема не в средней зоне и не в зоне атаки. Нет связи между защитниками при игре в своей зоне. У себя в зоне нельзя допускать столько ошибок и давать сопернику столько шансов»,— сказал Хартли.

За последние две игры ярославская команда пропустила 10 голов, забив семь ответных шайб. С поражения «Локомотив» начал и домашнюю серию: 15 ноября встреча с «Барысом» завершилась со счетом 0:4. Это было первое домашнее поражение «железнодорожников» в текущем регулярном чемпионате.

«До этого здорово играли дома, смотрели на эту домашнюю серию с надеждой набрать максимум очков. В турнирной таблице все плотно. Естественно, ищем ответ, почему так происходит. Уверен, что мы все исправим, у нас опытная команда, с большим количеством ветеранов»,— пояснил главный тренер.

После матча с «Амуром» Боб Хартли извинился перед вратарями «Локомотива» — Даниилом Исаевым и Алексеем Мельничуком.

«Мы им не помогаем. Даем сопернику создавать очень много моментов прямо перед воротами, и нашим вратарям крайне сложно справиться с такими бросками. У нас два отличных вратаря. Иногда команда может позволить вратарю выглядеть хорошо, сейчас мы не даем им этих шансов»,— прокомментировал наставник.

Журналисты спросили Боба Хартли, рассматривается ли приглашение нового специалиста в тренерский штаб. Наставник ответил отрицательно.

«Минимум раз в неделю встречаюсь с Юрием Николаевичем Яковлевым (президент ХК «Локомотив» — прим. «Ъ-Ярославль»), обсуждаем все слагаемые команды. Сейчас пришли к мнению, что пока что работаем нынешним тренерским штабом. Качество тренерского штаба не зависит от количества тренеров, а от их работы»,— сказал главный тренер «Локомотива».

17 ноября ярославский клуб сообщил об уходе из команды тренера Дмитрия Рябыкина. Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

24 ноября в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Сибирью». Этой игрой завершится текущая домашняя серия.