Ярославский «Локомотив» покинул тренер Дмитрий Рябыкин

Ярославский ХК «Локомотив» и тренер Дмитрий Рябыкин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.

Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Клуб поблагодарил тренера, работавшего с командой с прошедшего межсезонья. По словам господина Рябыкина, причины прекращения трудовых отношений руководство клуба не назвало.

«Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал. Зачем? Игра команды в большинстве – я за это отвечал, и это для меня было что-то новое. Но работа шла, и мы старались изменить ситуацию»,— сказал тренер «Матч ТВ».

Специалист намерен продолжить работу тренером в КХЛ. По реализации большинства ярославский ХК «Локомотив» занимает в текущем регулярном чемпионате предпоследнее место среди всех клубов.

Алла Чижова