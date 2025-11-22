Ярославский ХК «Локомотив» проиграл «Амуру» в матче КХЛ

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» проиграл хабаровскому «Амуру» на домашней «Арене-2000» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась счетом 4:6.

Фото: Андрей Иванов

На 2-й минуте матча счет открыл нападающий «Амура» Евгений Свечников, через четыре минуты преимущество увеличил Ярослав Дыбленко, после чего ярославцы сразу отыграли одну шайбу — в составе «Локомотива» отличился Максим Березкин. На 16-й минуте в ворота ярославской команды шайбу забросил Ярослав Лихачев (хоккеист «Локомотива» в аренде у «Амура»). 1:3 по итогам периода.

В первую минуту второго периода большинство реализовал форвард «Локомотива» Александр Радулов, после чего хозяева пропустили два гола — в составе «Амура» отличились Алекс Бродхерст и Кирилл Петьков, оба в равных составах забили. Счет — 2:5.

В третьем периоде за 2 минуты друг за другом шайбы «Амуру» забросили Алексей Береглазов (в равных) и Егор Сурин (в большинстве). После гола молодого ярославского игрока окончательный счет матча установил игрок хабаровской команды Евгений Свечников, оформивший дубль.

«Локомотив» находится на первом месте в Западной конференции, «Амур» — на 7-м в Восточной.

24 ноября «Локомотив» сыграет с ХК «Сибирь» в Ярославле.

Алла Чижова