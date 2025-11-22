ЦАХАЛ уничтожил пятерых командиров «Хамаса» в ответ на нарушение перемирия в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила пятерых высокопоставленных членов палестинского движения «Хамас» в ответ на нарушение перемирия в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Сегодня "Хамас" вновь нарушил режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛа <...> Израиль полностью соблюдает режим прекращения огня, "Хамас" — нет... Мы вновь призываем посредников настоять на том, чтобы "Хамас" выполнял свою часть режима прекращения огня»,— отметили в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

В начале октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и «Хамасом». Она предусматривает отказ палестинского движения от участия в управлении Газой и уничтожение всей военной инфраструктуры под надзором независимых наблюдателей. Армия Израиля отошла на согласованные позиции. Две стороны конфликта периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Вечером 28 октября армия Израиля несколько раз ударила по центру Газы, несмотря на соглашение о прекращении огня. Руководство «Хамаса» после начала авианалета заявило о приверженности перемирию. Позже Дональд Трамп заявил, что удар не повлияет на перемирие. Он также добавил, что Израиль «имел право» на удар по анклаву и что палестинскому движению «придется вести себя прилично».

