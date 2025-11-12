На Газе остались послеоперационные швы

Сектор Газа может остаться разделенным между Израилем и радикальной группировкой «Хамас». Такие опасения высказывают международные посредники, включенные в дискуссии о переходе к второму этапу урегулирования. После того как «хамасовцы» вернут домой останки последних четырех заложников, захваченных 7 октября 2023 года, стороны конфликта должны перейти к следующей фазе миротворческого плана, выдвинутого президентом Трампом. Но его реализация сталкивается с серьезными проблемами. В их числе — проект создания Международных стабилизационных сил (МСС), которые должны следить за «режимом тишины», судьба израильского военного присутствия и будущая структура власти в анклаве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудница Международного комитета Красного креста и бойцы «Хамаса» в секторе Газа

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Сотрудница Международного комитета Красного креста и бойцы «Хамаса» в секторе Газа

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Раздел сектора Газа, где уже месяц худо-бедно действует режим прекращения огня, на две части — израильскую и палестинскую — кажется все более вероятным. Об этом заявили Reuters многочисленные западные источники, знакомые с ходом урегулирования конфликта между Израилем и группировкой «Хамас». По их словам, в анклаве, скорее всего, сохранится ситуация, при которой израильтяне контролируют чуть больше 50% территории. Причина этому — тупик в переговорах о переходе ко второму этапу мирного плана Трампа. Он предусматривает дальнейший отвод из Газы частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ввод международного военного контингента — МСС, а также формирование переходного органа власти для управления сектором Газа.

Все эти пункты пока остаются только на бумаге. Ни одна из стран Ближнего Востока и Северной Африки не изъявила желание предоставить свой контингент для участия в МСС, заявили источники Reuters. Причина — неясный мандат международных сил и риск столкновений с формированиями «Хамаса». 10 ноября с критикой планов создания МСС выступили ОАЭ. Советник президента ОАЭ по внешней политике Анвар Гаргаш заявил, что пока Абу-Даби не видит «четкой структуры для сил стабилизации». «При таких обстоятельствах мы, вероятно, не будем участвовать в подобных силах,— заметил он.— Но мы продолжим поддерживать все политические усилия».

Другая трудность заключается в том, что европейские и арабские государства хотят возвращения в Газу Палестинской национальной администрации (ПНА) — конкурирующей с «Хамасом» силы, которая формально контролирует Западный берег реки Иордан.

Египет и Иордания уже завершили подготовку сотен полицейских, которые должны будут действовать в Газе под эгидой ПНА. Однако Израиль выступает против любого участия палестинской администрации в постконфликтном обустройстве Газы. Если эта позиция останется неизменной и администрация Трампа не сможет на нее повлиять, то план США по урегулированию не продвинется дальше прекращения огня, считают собеседники Reuters.

Все эти проблемы описаны и во внутренних документах администрации президента США, посвященных ситуации в Газе. Издание Politico опубликовало выдержки из доклада, представленного в прошлом месяце неназванными чиновниками Центральному командованию ВС США и Центру гражданско-военной координации (CMCC) — военной платформе, которая контролирует «режим тишины» между Израилем и «Хамасом». В докладе говорится о трудностях с формированием МСС, о нежелании правительства Биньямина Нетаньяху полностью выводить войска из Газы, а также о препятствиях на пути создания нового органа власти в Газе.

Сейчас Вашингтон хочет дождаться решения ООН о предоставлении МСС официального мандата на ввод международного миротворческого контингента в Газу, а после этого созвать конференцию иностранных доноров, которые будут отвечать за восстановление инфраструктуры анклава после двухлетней войны, заявил Politico источник в Пентагоне. По его словам, потом будет идти речь и об укомплектовании МСС.

Пока Израиль ожидает, что «Хамас» выполнит свои последние обязательства в рамках первого этапа урегулирования и вернет останки четырех жертв «черной субботы» 7 октября. Это тела 73-летнего жителя кибуца Беэри Мени Годара, 24-летнего старшего сержанта Рана Гвили, 48-летнего жителя Беэри Дрора Ора и 43-летнего сельскохозяйственного рабочего из Таиланда Сутисака Ринталака. В настоящий момент члены вооруженного крыла «Хамаса» совместно с сотрудниками Международного комитета Красного креста начали поисковую операцию в районе Шеджайя в городе Газа, где до вступления в силу «режима тишины» действовала израильская армия.

Нил Кербелов