Дрисколл прибыл в Женеву на переговоры о мирном плане США по Украине

Спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио примут участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине. Они состоятся в Женеве 23 ноября при участии делегаций Евросоюза и Украины. Господа Уиткофф и Рубио должны прибыть на переговоры в воскресенье, сообщает Reuters со ссылкой на источники на саммите G20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Американский чиновник сообщил агентству, что в Женеву уже прибыл министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian утверждает, что Дональд Трамп назначил его новым спецпредставителем по вопросам Украины вместо Кита Келлога. Украинская делегация должна прибыть позднее вечером.

Для обсуждения мирного плана Франция, Великобритания и Германия создают неформальный альянс безопасности под названием «Е3», сообщило Reuters. Россия, по данным агентства, не будет участвовать в обсуждении. Однако американская сторона намерена назначить встречу российским представителям в ближайшее время.

Сегодня главы Евросовета, Еврокомиссии и лидеры некоторых стран G7 обсудили на саммите G20 в ЮАР предложенный США план по Украине. По данным Reuters, в обсуждении также участвовали руководители Финляндии, Норвегии, Испании и Нидерландов. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечается, что американский план может служить основой для урегулирования, но требует доработки. Bild пишет, что в ЕС хотят внести правки в четыре пункта плана — о гарантиях безопасности, о признании Крыма, ДНР, ЛНР российскими, о сокращении численности ВСУ и о замороженных российских активах.