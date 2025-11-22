Guardian: США угрожают ухудшить условия мирного плана для Украины

Американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что если Украина не согласится в ближайшие дни подписать план США по урегулированию, Вашингтон лишь ужесточит условия сделки для Киева. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

У Украины нет выбора, заявила временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис на встрече с участием представителей стран НАТО.

«Идеальной сделки не бывает, но ее нужно заключить как можно скорее»,— цитирует один из участников встречи слова министра армии США Дэна Дрисколла, обращенные к членам альянса. При этом министр отказался уточнять, соответствуют ли 28 пунктов плана Вашингтона тем, которые опубликованы в СМИ. Однако господин Дрисколл отметил, что президент США Дональд Трамп «хочет мира сейчас».

Один из источников The Guardian назвал прошедшую встречу «кошмарной». По его словам, США аргументировали необходимость подписания мирного договора тем, что у Украины «нет карт».

23 ноября делегации США, Евросоюза и Украины обсудят план Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщило агентство DPA. По информации Bild, лидеры ЕС не готовы принять документ в его нынешнем виде и хотят изменить, как минимум, четыре пункта. План США, опубликованный порталом Axios, предполагает отказ Украины от членства в НАТО, сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, а также признание Крыма и Донбасса российскими.