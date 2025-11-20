В Ставропольском крае проработают проблему частых отключений электричества

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время прямой линии поставил задачу главам территорий проработать с энергетиками проблему частых отключений электроэнергии и внести предложения в краевую программу модернизации объектов энергоснабжения.

О регулярных перебоях в подаче электричества сообщили жители нескольких территорий. В частности, жители Михайловска пожаловались на то, что отключения привели к порче бытовой техники.

«Краевую программу по модернизации объектов энергетики мы сформировали и поэтапно ее реализуем. Посмотрите, в чем проблема в ваших территориях, предложите мероприятия по ее решению. Давайте обсуждать, вносить в программу. Прошу доложить мне»,— сказал Владимир Владимиров.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что прямая линия с губернатором Владимиром Владимировым прошла 20 ноября. На нее поступило более 100 вопросов.

Наталья Белоштейн