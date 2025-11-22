Орешкин на саммите G20 в ЮАР предсказал финансовый коллапс в G7

Растущие долги некоторых стран G7 приведут к их финансовому коллапсу. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время выступления на саммите G20 в ЮАР.

Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией, считает господин Орешкин. «Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»). Максим Орешкин добавил, что финансовые пузыри потенциально угрожают всей глобальной экономике.

Саммит G20 проходит в городе Йоханнесбурге в ЮАР 22 — 23 ноября. Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главы стран Евросоюза свяжутся с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудят план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Сегодня источник «РИА Новости» сообщил, что участники саммита досрочно утвердили совместную декларацию, в которой подчеркивается необходимость достижения устойчивого мира на Украине.