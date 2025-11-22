«РИА Новости»: декларацию стран G20 утвердили в начале саммита вопреки традиции

Участники саммита G20 в ЮАР утвердили совместную декларацию в начале мероприятий вопреки устоявшейся традиции. Об этом «РИА Новости» сообщил источник. По его словам, документ приняли единогласно.

«Обычно ее утверждают в конце саммита», — пояснил собеседник агентства. Он сообщил, что во время переговоров в пятницу и субботу у участников «возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, а потом перейти к другим вопросам».

Источник добавил, что в декларации подчеркивается необходимость достижения устойчивого мира на Украине, а также в других регионах мира, где идут боевые действия.

Официальные мероприятия саммита проходят в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы президентской администрации Максим Орешкин. Он прибыл в ЮАР в субботу утром.