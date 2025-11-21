Главы стран ЕС и Зеленский обсудят мирный план США на саммите G20

Главы стран Евросоюза и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен свяжутся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Они планируют провести переговоры на саммите G20, который пройдет в ЮАР 22 и 23 ноября.

«Мы обсудим ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами здесь, на полях G20. Я также свяжусь с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос»,— сказала госпожа фон дер Ляйен журналистам. Трансляцию с пресс-конференции вел телеканал WION. Председатель ЕК отметила, что страны блока руководствуются правилом «ничего об Украине без Украины».

На этой же конференции глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС пока не получали официальных уведомлений от США о мирном плане по российско-украинскому конфликту.

План президента США Дональда Трампа включает в себя 28 пунктов. Его опубликовало издание Axios. В условия для достижения мира входит отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей российскими, сокращение украинской армии в два раза и выборы на Украине через 100 дней после подписания соглашения.

Владимир Зеленский не согласен с пунктами соглашения. Он намерен обсудить план с господином Трампом в ближайшие дни. Источники FT отмечают, что в Белом доме надеются на подписание соглашения до Дня благодарения 27 ноября.