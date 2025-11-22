МИД РФ оценил решение США ограничить россиянам возможность подать заявки на визы

Решение США ограничить для россиян количество пунктов подачи заявлений на визу в других странах стало для России большим разочарованием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это крайне осложняет работу. Он считает, что по этой теме «есть, с чем разбираться».

«Не все так однозначно. Картина многомерная, она многослойная, как, в общем-то, и все в наших отношениях. Но прогресс тоже нельзя отрицать, он имеет место»,— заверил господин Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

В сентябре Госдеп ужесточил правила выдачи неиммиграционных виз. Подать документы в дипломатические представительства США разрешено только в стране гражданства или постоянного проживания, указано в сообщении ведомства. США не осуществляют в России процедуру выдачи неиммиграционных виз, поэтому теперь россияне могут пройти ее только в посольствах США в Варшаве или Астане. Москва называла визовую сферу «одним из «раздражителей» в отношениях с Вашингтоном.

