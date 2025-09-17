МИД России надеется на упрощение визового режима с США

Одним из «раздражителей» в отношениях России и США остается «визовая сфера», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он рассчитывает, что США пересмотрят недавнее решение по вопросу выдачи неиммиграционных виз россиянам.

«Это крайне разочаровывающий и проблемный момент в наших отношениях. Мы, разумеется, будем ставить данный вопрос в контактах с американцами на различных уровнях»,— сказал замминистра журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Рябкова, подобные действия США не вписываются «в канву улучшения двусторонних отношений, которая сложилась в последние месяцы». «Администрация (США.— "Ъ") пошла на это глубоко разочаровывающий шаг. Мы надеемся, что решение будет пересмотрено»,— добавил замглавы МИД РФ.

В начале сентября Госдеп ужесточил правила выдачи неиммиграционных виз. Теперь подать документы в дипломатические представительства США можно только в стране гражданства или постоянного проживания. США не осуществляют в России процедуру выдачи неиммиграционных виз, поэтому россиянам разрешили подавать заявления только в посольствах США в Варшаве или Астане.