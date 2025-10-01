За добросовестность требуют плату

Американская виза стала дороже. США ввели новый обязательный сбор для оформления документа — так называемую плату за добросовестность. Речь идет о всех краткосрочных неиммиграционных визах, включая туристические, студенческие и рабочие. С 1 октября заявители должны будут заплатить $250 за Visa Integrity Fee. Эта мера — часть «Большого прекрасного билля» Дональда Трампа — закона о налогах и расходах, который президент США подписал в июле.

Появление нового визового сбора стало неожиданностью для игроков рынка, поэтому процедура получения визы теперь не только дороже, но еще и дольше, говорит учредитель компании «Чек ин Армения» Арарат Мардоян: «Сотрудники консульства толком не понимают, как делать. Им тоже надо изучить вопрос, понять, где что изменилось. Если погружаться в детали, изменились документация и критерии, касающиеся счетов: где должны быть деньги, сколько и в течение какого времени. Там есть много нюансов.

Наш офис занимается сопровождением получения виз, и на самом деле сейчас из-за смены правил, законов в консульстве США царит некий хаос. Разобраться сначала они должны сами, все очень резко меняется, и там не успевают адаптироваться, а поток очень большой. Соискателей много, люди паникуют. Это влияет в целом на атмосферу, а иногда еще и генерирует какие-то небылицы или легенды, мол, визы не дают, есть особое отношение к гражданам России. Армяне думают, что к ним есть особое плохое отношение, так же и казахи, и так далее, но ничего такого нет.

Просто долгое время были одни правила, а сейчас очень быстро и с маленькими перерывами меняют условия работы, это и создает напряженность, неразбериху и хаос».

Стандартная консульская пошлина сейчас — $185. С введением нового сбора сумма увеличится втрое. Кроме того, для россиян есть и другие дополнительные расходы. Подавать документы на визу США они могут только в двух странах — Польше и Казахстане. Однако в Варшаву сейчас доехать довольно сложно, поэтому 90% всех заявок направляется в Астану.

Несмотря на трудности, никто из запланировавших поездку от нее не отказывается, сообщил “Ъ FM” руководитель визового центра AAVisa Антон Ячменев: «Сегодня первый день, наши клиенты находятся на собеседованиях, и им еще не выставили дополнительных счетов, поэтому на сегодняшний день мы не знаем, как это будет работать. По логике это должен быть дополнительный консульский платеж при прохождении собеседования. Обычная реакция клиентов — "надо так надо". Не было людей, которые сказали: "Ой, подорожало, мы отказываемся от собеседования".

Консульский сбор составляет $185, но если мы говорим про россиян, сейчас визу можно получить только в Астане и Варшаве, в Казахстане записи почти нет, поэтому люди пользуются ботами, которые помогают найти место на подачу, либо ждут очереди через три-четыре месяца на ближайшие места. Пользование ботом обойдется в 10-15 тыс. руб., плюс визовые услуги агентств, которые помогают оформлять документы, консультируют, это тоже 10-15 тыс. руб.

Поэтому в среднем американские визы сейчас обходятся в 45-50 тыс. руб., даже без этого нового сбора».

Сумма сбора в $250 установлена на этот финансовый год. Он продлится до октября 2026-го. При этом Министерство внутренней безопасности США может увеличивать стоимость Visa Integrity Fee по своему усмотрению. Новый регламент предполагает, что «сбор за добросовестность» может быть частично или полностью возмещен, если путешественники не нарушили визовый режим и законы Соединенных Штатов.

Светлана Белова