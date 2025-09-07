США разрешили жителям России получать туристические визы в Варшаве и Астане

Госдепартамент ужесточил правила выдачи неиммиграционных виз. Теперь подать документы в дипломатические представительства США можно только в стране гражданства или постоянного проживания, указано в сообщении ведомства.

США не осуществляет в России процедуру выдачи неиммиграционных виз, поэтому жителям страны разрешили подавать заявления только в посольствах США в Варшаве или Астане. Жители Белоруссии могут сделать это в Вильнюсе и Варшаве, граждане Украины — в Кракове и Варшаве. То же самое касается граждан еще 14 стран, включая Афганистан, Сирию и Зимбабве.

К неиммиграционным визам США относятся туристические визы (B-2), визы для деловых поездок (B-1), визы для образовательных обменов (J), журналистские I и другие. Посольство США в России перестало принимать документы на визы с мая 2021 года. Это произошло из-за высылки дипломатов, а также введенного запрета нанимать на работу в представительство граждан РФ и других стран. Иммиграционные визы в США россияне также могут получить в Польше.