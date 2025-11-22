Военнослужащие Китая и США провели переговоры на Гавайях

Представители вооруженных сил Китая и США провели переговоры в американском штате Гавайи. Они обсудили вопросы обеспечения безопасности на море и в воздухе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМС КНР.

Переговоры состоялись 18–20 ноября. «Стороны провели откровенные и конструктивные переговоры... в основном обменявшись мнениями о текущей ситуации с безопасностью на море и в воздухе»,— рассказали в пресс-службе китайских ВМС.

При этом Китай подверг критике операции США по обеспечению свободы навигации. Американские военные передвигаются через Тайванский пролив и в Южно-Китайском море — в водах, на суверенитет над которыми претендует Китай. В ВМС заявили, что Пекин «выступает против любых нарушений и провокаций».

Предыдущая подобная встреча состоялась в апреле. В октябре стало известно о планах тайваньских властей закупить в США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса Patriot PAC-3 MSE. Сумма сделки составит $700 млн. В КНР считают, что продажа оружия Тайваню нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.