Минобороны КНР осудило намерение США продать Тайваню вооружение на $330 млн

Продажа оружия Тайваню серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, заявил официальный представитель китайского министерства обороны Чжан Сяоган. Поводом послужила недавно анонсированная Соединенными Штатами поставка на остров партии вооружений на $330 млн. Представитель назвал сделку грубым вмешательством во внутренние дела КНР.

«Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свои злонамеренные действия по вооружению Тайваня, чтобы избежать нанесения ущерба развитию отношений между двумя странами и их вооруженными силами», — цитирует военного чиновника «Синьхуа».

Также он от имени ведомства предупредил правящую на Тайване администрацию Демократической прогрессивной партии, что затраты на оружие являются бессмысленными, а расчеты на достижение независимости при поддержке извне и силовое сопротивление воссоединению (с КНР) обречены на провал.

В октябре сообщалось о намерении тайваньских властей закупить в США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский