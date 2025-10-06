Taipei Times: Тайвань планирует купить у США еще четыре ЗРК Patriot и 500 ракет

Тайваньские власти намерены закупить в США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE, сообщает издание Taipei Times со ссылкой на источник в Минобороны. В планах также приобрести до 500 ракет к этим комплексам и радиолокационную систему.

По данным источника, заказ будет оплачиваться за счет специального бюджета оборонных закупок. Первая партия ожидается в конце года. Развернуть первые комплексы предполагается в уездах Хуалянь и Тайдун.

Сейчас вооруженные силы острова уже имеют девять ЗРК Patriot PAC-3, которые охраняют столицу Тайбэй, порт Гаосюн и военные базы. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы уже превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский