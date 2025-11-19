США подтвердили продажу Тайваню ЗРК NASAMS за $700 млн

Соединенные Штаты подтвердили продажу Тайваню ЗРК NASAMS стоимостью почти $700 млн. До этого таким оружием в Индо-Тихоокеанском регионе располагали только Австралия и Индонезия, отмечает Reuters.

Неделей ранее США одобрили продажу Тайваню истребителей и авиационных запчастей за $330 млн, что стало первой подобной сделкой с момента вступления в должность президента Дональда Трампа. Минобороны КНР заявляло, что продажа оружия Тайваню серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, поэтому сделка, по мнению властей КНР, является грубым вмешательством во внутренние дела КНР.

В октябре сообщалось о намерении тайваньских властей закупить в США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский