Окно в Азию

Вьетнам и Япония продемонстрировали в текущем году наиболее заметный рост спроса среди российских туристов. Во Вьетнаме граждане отдыхают, покупая туры, а Японией интересуются самостоятельные путешественники. Интерес к азиатским направлениям для отпуска связан с повышением доступности поездок за рубеж за счет укрепления рубля и расширения авиасообщения. Терять российских туристов начали Турция и постсоветские страны.

Продажи организованных туров во Вьетнам в январе—октябре 2025 года выросли в 8,7 раза год к году, подсчитали в Onlinetours. Это наибольший рост среди всех выездных направлений. В «Слетать.ру» зафиксировали увеличение спроса более чем в пять раз. Схожий тренд прослеживается в сегменте самостоятельных бронирований.

Согласно «Авиасейлс», самым быстрорастущим направлением по бронированиям билетов в январе—октябре стала Япония. Ее доля в структуре продаж перелетов за рубеж за год выросла на 61,7%. Вьетнам — на втором месте: рост на 47%. Китай увеличил долю на 37,4%. В «Островке» отметили увеличение числа гостиничных бронирований россиян во Вьетнаме на 44% год к году, в Японии — на 15%.

Интерес к азиатским странам увеличивается из-за общего восстановления рынка выездного туризма. В «Слетать.ру» отмечают, что общее число проданных организованных туров в январе—октябре выросло на 10% год к году. Доля зарубежных направлений в структуре продаж билетов, по данным «Авиасейлс», в январе—октябре увеличилась год к году с 26% до 28%. Это связано с том числе с возросшей доступностью поездок за рубеж из-за укрепления курса рубля.

Согласно Onlinetours, средняя стоимость проданного тура в январе—октябре составила 188 тыс. руб., прибавив только 5% год к году.

В Anex заметили увеличение среднего чека на 3,8% за год.

В «Островке» высокий интерес к Вьетнаму связывают с расширением авиаперевозок: в этом году было запущено сообщение с популярными курортами (см. “Ъ” от 20 марта). В Fun & Sun поясняют, что если в прошлом году перевозка осуществлялась только на регулярных рейсах, то в этом году летают чартеры. В Fun & Sun рассчитывают, что заметный рост спроса на Вьетнам сохранится по итогам всего года.

Интерес к Китаю обеспечили отмена виз для российских туристов и появление дополнительных рейсов (см. “Ъ” от 3 сентября). В Fun & Sun предполагают, что спрос на это страну мог бы быть выше. Но для этого потребуется увеличение числа рейсов на Хайнань и дополнительное продвижение для других провинций, считают в компании. Япония получила дополнительный туристический спрос в конце прошлого года. Его источниками стали либерализация правил оформления виз и появление бюджетных вариантов авиаперелетов со стыковками в Китае и странах Ближнего Востока (см. “Ъ” от 9 декабря 2024 года). Из-за высокого спроса посольство Японии ранее анонсировало открытие в 2026 году в России визового центра.

Среди курортных направлений представители турбизнеса фиксируют растущий интерес путешественников к Мальдивам: по данным «Островка», в январе—октябре он увеличился на 15% год к году.

Одновременно в «Островке» отмечают, что количество гостиничных бронирований во Франции в январе—октябре выросло на 12% год к году, в Испании — на 3%.

Позитивный тренд сохраняется, несмотря на общее падение интереса к Европе — речь о странах, продолжающих выдавать визы российским туристам, констатируют в сервисе.

Заметное увеличение интереса к отдельным направлениям ЕС видят и в «Авиасейлс». Доля Франции в структуре продаж авиабилетов за рубеж в январе—октябре выросла на 37,7% год к году, Испании — на 29%, Италии — на 16,4%. А вот интерес к Сербии, напротив, немного снизился.

С расширением географии путешествий терять российских туристов начали и другие привычные направления. Так, в «Авиасейлс» отметили снижение на 3,7% по итогам января—октября в структуре зарубежных бронирований доли Турции. Негативный тренд аналитики также фиксируют для постсоветских стран — Армении, Таджикистана и Киргизии. Аналитики OneTwoTrip говорят также о 40-процентном падении спроса на Азербайджан.

Александра Мерцалова