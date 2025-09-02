Туристам смягчили режим

Введение на год безвизового режима для россиян в Китае приведет к росту экскурсионного турпотока в страну минимум на 30–40%. Сегмент деловых поездок может показать более сдержанный рост — на 15–20%. Позитивный эффект решение, вероятно, окажет на весь рынок выездного туризма. Сейчас Китай для транзита нередко выбирают путешественники, отправляющиеся в популярные страны Азии и США.

Туристы на Великой стене в Китае

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Туристы на Великой стене в Китае

Решение об отмене виз для туристов приведет к росту числа поездок в материковый Китай на 30–40% год к году. Об этом “Ъ” рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Речь, по ее словам, идет об осторожной оценке: рост может оказаться более выраженным. Эксперт поясняет, что отмена виз дает выраженный позитивный эффект во всех случаях: это «возможность быстро принять решение о путешествии».

Исполнительный директор Союза агентств делового туризма Павел Васин рассчитывает на увеличение потока деловых туристов из России в Китай с введением безвизового режима на 15–20%. Более сдержанный, чем в сегменте классических путешествий, рост, по его мнению, будет связан с общим охлаждением темпов роста экономики в целом и рынка делового туризма в частности.

Об отмене виз для держателей базовых российских загранпаспортов сегодня сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. «Для содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд»,— приводит его слова ТАСС. Россия входит в перечень с 15 сентября. Приезжать в Китай без виз россияне могут с целью бизнеса, туризма, посещения родственников, друзей и обменными визитами на срок до 30 дней.

Решение о безвизовом въезде в Китай пока носит временный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года включительно.

Майя Ломидзе замечает, что дальнейшая политика может разниться: мы знаем случаи, в которых власти страны вводили безвизовый режим на какое-то время и затем отказывались от него. В качестве примера эксперт приводит Албанию, власти которой до 2022 года вводили возможность безвизового въезда для россиян на летний сезон.

Китай — одно из наиболее востребованных выездных направлений. Согласно Погранслужбе ФСБ, в январе—июне страну посетили 1,04 млн россиян. Год к году значение выросло на 31,2%. Это третье место среди зарубежных стран, уступает страна по российскому турпотоку только Турции и ОАЭ. Либерализация визового режима, вероятно, будет способствовать в первую очередь росту числа экскурсионных, приграничных и деловых поездок россиян. Основное направление пляжного отдыха в Китае — остров Хайнань, который граждане и так посещают без виз.

Китай считается относительно доступным туристическим направлением. Согласно «Островку», средняя стоимость забронированной российскими туристами ночи в местных отелях по итогам лета составила 8,5 тыс. руб., сократившись на 15% год к году.

Наиболее бюджетный вариант перелета со стыковками из Москвы в Пекин и обратно на неделю 22–28 сентября в поисковой выдаче «Авиасейлс» — 38 тыс. руб., прямые рейсы на те же даты — 49 тыс. руб.

Майя Ломидзе рассчитывает, что отмена виз в Китай для россиян может способствовать росту транзитного потока. Граждане нередко выбирают его в качестве транзитного хаба, планируя маршруты в страны Юго-Восточной Азии и США.

Одновременно Китай остается основным направлением въездного турпотока в Россию.

В январе—июне 2025 года, согласно Погранслужбе ФСБ, с туристическими целями прибыли 317,8 тыс. путешественников. Год к году показатель вырос на 5,3%. Симметричное введение безвизового режима для граждан Китая, по мнению госпожи Ломидзе, также могло бы способствовать резкому росту числа поездок. Сейчас путешественники посещают Россию в рамках безвизового группового обмена или оформляя электронные визы.

Александра Мерцалова