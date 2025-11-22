Круизный лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после запрета захода в Стамбул

Круизный лайнер Astoria Grande с более чем 1 тыс. человек на борту завершил маршрут в Сочи после того, как турецкие власти без объяснения причин запретили судну швартовку в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

На борту судна находились 620 пассажиров и около 430 членов экипажа. Лайнер планировал завершить двухнедельный круиз заходом в турецкий порт, однако портовые службы Стамбула отказали в разрешении на швартовку.

Пассажиры лайнера рассказали, что несостоявшаяся остановка в турецком городе не повлияла на впечатления от путешествия. Многие из них уже совершали поездки на этом лайнере и планируют бронировать новые круизы. Они также отметили насыщенность программы, которая включала посещение пяти городов, танцевальные и спортивные мероприятия, СПА-процедуры и другие развлечения.

«Ъ-Сочи» писал, что пассажиры лайнера Astoria Grande получили ваучеры на 50 евро и 25% скидки на будущие рейсы за отмену захода в Стамбул.

Алина Зорина