В аварии на трассе «Ростов-Волгодонск» пострадали пассажиры Hyundai Creta
В ДТП в Семикаракорском районе опрокинулся трактор и разбился кроссовер
На трассе «Ростов-Волгодонск» в Семикаракорский районе Дона произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пассажиры 1971-го и 2004 годов рождения, находившиеся в легковом автомобиле. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
По оперативным данным, 21 ноября в 17 часов 34 минуты на 7 км дороги «Ростов-Волгодонск» рядом с х. Потапов водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Creta, не выбрал безопасную дистанцию. В итоге, водитель иномарки допустил столкновение с двигающимся спереди трактором.
После столкновения трактор опрокинулся на левый бок, а компактный южнокорейский кроссовер получил серьезные повреждения.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.