В аварии на трассе «Ростов-Волгодонск» пострадали пассажиры Hyundai Creta

На трассе «Ростов-Волгодонск» в Семикаракорский районе Дона произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пассажиры 1971-го и 2004 годов рождения, находившиеся в легковом автомобиле. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По оперативным данным, 21 ноября в 17 часов 34 минуты на 7 км дороги «Ростов-Волгодонск» рядом с х. Потапов водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Creta, не выбрал безопасную дистанцию. В итоге, водитель иномарки допустил столкновение с двигающимся спереди трактором.

После столкновения трактор опрокинулся на левый бок, а компактный южнокорейский кроссовер получил серьезные повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ефим Мартов