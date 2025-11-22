В Таганроге вакцинировали от гриппа почти 50% горожан
В Таганроге вакцинировались от гриппа более 119,2 тыс. человек, что составляет 49,4% горожан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова со ссылкой на данные Роспотребнадзора по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Выходим на финишную прямую. Прививочная кампания против сезонного гриппа подходит к концу. Завершим вакцинацию 1 декабря», — написала госпожа Камбулова.
Она напомнила, что для формирования надежного коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей, и обратилась к таганрожцам с просьбой серьезно отнестись «к вопросам своего здоровья и здоровья окружающих».