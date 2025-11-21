Муниципалитеты Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному сезону

29 из 30 муниципалитетов Удмуртии получили паспорта готовности к зиме от Ростехнадзора, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Исключение составила Можга, где продолжаются работы по устранению замечаний.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Паспорт готовности подтверждает, что инфраструктура, оборудование и сети полностью подготовлены к отопительному сезону. В этом году в Удмуртии проверили 898 котельных, 226 центральных тепловых пунктов, более 11 тыс. км сетей, 20,79 млн кв.м жилищного фонда и 3,2 тыс. объектов социальной сферы. На предприятиях энергетики и ЖКХ республики имеется 645 автономных резервных источников электроэнергии.

Техническая готовность региона составляет 100%. Все объекты прошли необходимые проверки: элементы системы теплоснабжения находятся в исправном состоянии и готовы к работе в условиях экстремальных температур. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в регионе созданы и работают 349 аварийных бригад, в распоряжении которых 538 единиц техники. Задействовано 1,2 тыс. человек.

На подготовку к зиме в 2025 году было выделено 1,5 млрд руб., что позволило капитально отремонтировать 330 объектов коммунального хозяйства. Отмечается, что модернизация инфраструктуры продолжится в следующем году с аналогичным финансированием.

Анастасия Лопатина