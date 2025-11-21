Бывший депутат перешел из иноагентов в экстремисты

В Дагестане суд, удовлетворив административное заявление Генпрокуратуры, признал экстремистами бывшего депутата Госдумы иноагента Магомеда Гаджиева, а также трех членов его семьи, обратив их активы в доход государства. В казну отошли десятки объектов недвижимости, в том числе расположенные в самом центре Москвы, прибыль от эксплуатации которых направлялась на поддержку вооруженных сил Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иноагент Магомед Гаджиев признан судом экстремистом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Иноагент Магомед Гаджиев признан судом экстремистом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

21 ноября Советский райсуд Махачкалы, рассмотрев иск Генпрокуратуры, признал экстремистами Магомеда Гаджиева (до октября 2021 года являлся депутатом Госдумы IV, V, VI, VII созывов, а потом был объявлен иноагентом), его сожительницу Нину Коломийцеву, а также сына экс-депутата Магомедрасула Гаджиева и сестру — Раисат Гаджилову.

После начала СВО глава семьи Гаджиевых уехал за границу, откуда поддерживал действия ВСУ, оказывал финансовую помощь украинским военизированным формированиям и оправдывал незаконное санкционное давление на РФ, установил надзор.

Активное содействие фигуранту иска, по данным Генпрокуратуры, оказывала госпожа Коломийцева, «разделяющая его экстремистские взгляды и распространяющая дискредитирующую информацию о действиях армии России в ходе СВО». Через нее экс-депутат осуществлял финансовую поддержку Украины и ее формирований, о чем сам сообщил в СМИ и видеороликах, размещенных в интернете.

В свою очередь, сын и сестра фигуранта, по данным Генпрокуратуры, выступали держателями принадлежащих ему активов и управляли ими, обеспечивая финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности экс-депутата. Таким образом, все четверо «образовывали группу, деятельность которой подлежит запрету на территории России».

При этом фигурант продолжал сохранять в РФ высоколиквидное имущество, обеспечивающее ему «прибыль для реализации экстремистских планов».

Так, на его компании, в том числе ООО «Усадьба в Кадашах», была оформлена коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Москве, Подмосковье и Дагестане совокупной стоимостью более 2 млрд руб.

Кроме того, под контролем семьи находилось предприятие, занимавшееся добычей песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении Дагестана. Прибыль от деятельности общества, по данным ГП, через нелегальные схемы выводилась в США и Францию.

Чтобы лишить экстремистов финансовой базы, суд по требованию ГП обратил в доход государства все их активы. Среди них 100% долей в уставном капитале «Усадьбы в Кадашах», владеющей недвижимостью кадастровой стоимостью 229 млн руб. и имеющее на счетах свыше 440 млн руб. России отошли 52 объекта недвижимости, в том числе 18 земельных участков (52 тыс. кв. м, 39 млн руб.), 9 коммерческих зданий и помещений (6,1 тыс. кв. м, 511 млн руб.). Среди них — помещения в бизнес-центре «Лаврушинский 5а, стр. 1» (расположен возле Третьяковской галереи), ТЦ «Модный сезон» (Охотный Ряд, 2), а также в ЖК Roza Ross на Зубовской улице и ЖК «Пять звезд» на 2-й Фрунзенской улице Москвы. Также были конфискованы 4 жилых дома (418 кв. м, 11 млн руб.), 4 квартиры (955 кв. м, 673 млн руб.), 17 машино-мест и кладовок (287 кв. м, 44 млн руб.), а также денежные средства на сумму около 200 млн.

Николай Сергеев