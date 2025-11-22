Росавиация не обсуждает возобновление прямых рейсов в Японию и Южную Корею

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что агентство не обсуждает вопрос о возобновлении авиасообщения с Японией и Южной Кореей.

«Росавиация — нет»,— ответил господин Ядров на соответствующий вопрос ТАСС.

В конце октября замглавы МИДа Андрей Руденко говорил, что российские и японские авиакомпании обсуждают запуск прямых рейсов между странами. Посольство России в Токио 18 ноября сообщило, что у авиаперевозчиков из Японии растет интерес к восстановлению авиасообщения с Россией. Министр транспорта Андрей Никитин также заявлял о проработке возможного возобновления авиасообщения с Южной Кореей.