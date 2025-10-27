Минтранс рассматривает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей

Минтранс России прорабатывает возможность возобновления авиасообщения с Южной Кореей и другими странами, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

«Такие варианты в проработке действительно есть, но, как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет»,— сказал господин Никитин (цитата по ТАСС). Он отметил, что над этим вопросом работают «в числе прочих».

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сказал «Известиям», что Россия и Южная Корея ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов. Кроме того, стороны обсуждают вопрос об улучшении условий для корейского бизнеса в РФ. О том, что Россия изучает возможность восстановления прямого авиасообщения с Южной Кореей, в июне 2024 года заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко.