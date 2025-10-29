Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Авиакомпании из России и Японии обсуждают запуск прямых рейсов между двумя странами. Об этом рассказал газете «Известия» замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

Как уточнил господин Руденко, все зависит от позиции правительства Японии. Он напомнил, что российская сторона «не отменяла и не запрещала японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио».

«Идет работа и консультации между компаниями... Как только они созреют — пожалуйста, мы не против»,— отметил замминистра.

Японские авиакомпании прекратили осуществлять рейсы в воздушном пространстве России после начала российской военной операции на Украине. На этой неделе возобновить прямое авиасообщение с Россией также потребовали 128 южнокорейских и иностранных некоммерческих организаций.

