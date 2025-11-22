Песков не исключил скорый визит Путина в новые регионы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может посетить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области до конца 2025 года. При этом он уточнил, что пока в графике президента такая поездка не запланирована.

«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя»,— сказал Дмитрий Песков «РИА Новости».

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года. В марте 2023-го Владимир Путин посетил Мариуполь в ДНР. В апреле того же года он проверил военные штабы на территории ЛНР и Херсонской области.