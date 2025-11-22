Вэнс назвал три главных аспекта для любого мирного плана по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что критика рамок «мирного плана Трампа» означает либо неправильное понимание инициативы, либо непонимание «важных реалий». Он добавил, что любой мирный план должен предусматривать три аспекта:

прекращение убийств при сохранении суверенитета Украины;

план приемлем как для властей России, так и для властей Украины;

соглашение максимально увеличивает шансы того, что боевые действия не возобновятся.

«Бытует мнение, что, если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа будет близка. Мир не установят дипломаты-неудачники или политики, живущие в стране фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире»,— написал Джей Ди Вэнс в соцсети X.

21 ноября Axios опубликовало 28 пунктов мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта. Источники издания утверждают, что именно эту версию документа направили в Москву и Киев для изучения. По информации Financial Times, украинские чиновники раскритиковали план, так как он, по их словам, содержит неприемлемые для Киева уступки. Страны ЕС также выступили против предложенной версии документа, писало Reuters.