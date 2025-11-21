Путин о плане Трампа, готовности Украины к миру и осведомленности Европы

Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. На нем президент РФ заявил, что у России есть текст мирного плана администрации США из 28 пунктов. Он считает, что этот план может лечь в основу урегулирования. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности

Фото: пресс-служба президента РФ