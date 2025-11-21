Путин о плане Трампа, готовности Украины к миру и осведомленности Европы
Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает и текущая динамика СВО
Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. На нем президент РФ заявил, что у России есть текст мирного плана администрации США из 28 пунктов. Он считает, что этот план может лечь в основу урегулирования. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».
Президент РФ Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности
Фото: пресс-служба президента РФ
- У Москвы есть текст мирного плана США по Украине.
- Этот план обсуждался до встречи на Аляске. И в то время США просили РФ пойти на компромиссы.
- РФ в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что, несмотря на сложности, она согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.
- США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию.
- Все друзья и партнеры РФ поддержали возможные договоренности по Украине.
- После переговоров на Аляске со стороны США наступила пауза. Она была связана с отказом со стороны Украины.
- План из 28 пунктов по Украине может лечь в основу мирного урегулирования, но предметно он с нами не обсуждается.
- Украина и ее европейские союзники до сих пор мечтают нанести РФ стратегическое поражение на поле боя.
- У Европы нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя. Ни там, ни на Украине не понимают, к чему это может привести.
- США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану.
- Еще две недели назад Купянск практически полностью находился в руках российских военных. Судьба города уже была окончательно решена.
- РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами.
- Если в Киеве не хотят обсуждать предложения Трампа, то они и европейцы должны понимать, что события как в Купянске неизбежно будут повторяться.
- Готовы к предметному обсуждению всех деталей предлагаемого плана мирного урегулирования.