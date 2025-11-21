На установку тысячи комплексов фиксации нарушений ПДД на Дону потратят 40 млрд рублей

В Ростовской области с 2026 по 2038 год планируют установить 1 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Проект оценили в 40 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона. Оборудование предоставит компания «Урбантех-СЗ», с которой и будет заключено 13-летнее концессионное соглашение.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новые комплексы будут фиксировать следующие нарушения: использование телефона за рулем, непристегнутые ремни безопасности, нарушение правил парковки, выезд на трамвайные пути, движение по велодорожкам и тротуарам и неоплату парковки. Система также будет отслеживать грузовики, которые не оплатили проезд по системе «Платон».

В условиях соглашения установлено, что в сутки каждый комплекс должен выносить не менее 28 штрафов. Финансирование проекта будет осуществляться за счет штрафных поступлений без привлечения бюджетных средств региона.

Мария Хоперская